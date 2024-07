Bologna pronta per il G7 Scienza e Tecnologia, focus Big Data

BOLOGNA, 08 LUG - Bologna e Forlì pronte per il G7 Scienza e Tecnologia, la riunione interministeriale che avrà luogo da domani all'11 luglio presieduta dalla ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini. Domani 9 luglio l'arrivo a Bologna dei ministri e delle delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Europea. Il 10 al Tecnopolo si entrerà nel vivo dei tavoli e delle discussioni col grande focus sui Big Data e sull'intelligenza artificiale, ma non solo. L'11 luglio le conclusioni affidate a una conferenza stampa a metà mattina.

Cornice della riunione ministeriale dei 'grandi 7' il Tecnopolo di Bologna che per l'occasione inaugura il nuovo spazio espositivo nel padiglione B4, che diventerà uno spazio permanente e un luogo di incontro per eventi, iniziative, conferenze dedicati a intelligenza artificiale, economia digitale e Big Data. A Forlì i ministri parteciperanno il 10 sera al concerto dell'Orchestra sinfonica dei conservatori italiani, all'Abbazia San Mercuriale.

L'agenda dei lavori, suddivisa in più sessioni, sarà focalizzata su un ampio spettro di temi prioritari individuati dalla presidenza italiana: sicurezza e integrità della ricerca scientifica, scienza aperta e comunicazione scientifica; grandi infrastrutture di ricerca; ricerca su tecnologie nuove ed emergenti, energia nucleare e spazio; cooperazione con l'Africa nei settori della ricerca e dell'innovazione; protezione dei mari e dell'oceano e della loro biodiversità.

