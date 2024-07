Dall'11/7 Lisistrata alle Notti delle Sementeria artistiche

Dall'11 luglio al 3 agosto alle 21 torna la nona edizione delle Notti delle Sementerie, con il debutto della nuova produzione 'Lisistrata, chi fa la guerra non fa l'amore', messa in scena nel Teatro di Paglia dello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche della campagna di Crevalcore, nel bolognese.

Con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi, anche interpreti, il progetto conferma il lavoro corale di Sementerie Artistiche, la messa in scena cioè, di uno spettacolo che unisce il lavoro di artisti professionisti alla partecipazione della cittadinanza coinvolta direttamente (quest'anno partecipano in 36).

"La commedia di Aristofane Lisistrata, è un inno all'amore e alla sua potenza, una denuncia dell'ingiustificabilità della guerra come strumento per risolvere i conflitti e un omaggio al teatro", hanno spiegato De Meo e Traldi alla presentazione dello spettacolo. Lisistrata, insieme alle donne ateniesi e spartane (le due città sono in guerra fra loro), indice uno sciopero dell'amore: nessuna donna si lascerà più toccare da un uomo, finché la guerra non cesserà. L'opinione pubblica si spacca tra chi difende l'ordine costituito e chi, stremato dalla sfida imposta dalle donne, propone di cessare al più presto il conflitto.

"Lisistrata rappresenta l'insensatezza della guerra in sé, - ha aggiunto la regista Gloria Giacopini - la donna che scioglie gli eserciti, un incontro di poetiche". Come è stato per il precedente 'Sogno di una notte di mezza estate' (ripreso quest'estate per la terza volta), per la messa in scena di Lisistrata la cittadinanza è stata coinvolta attraverso un percorso di laboratori gratuiti di pratica teatrale. I sette attori e il coro rappresentato dai 36 cittadini al termine dello spettacolo daranno vita ad una parata, vera e propria marcia della pace.



