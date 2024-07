Sbanda con la moto e cade, muore 34enne a Bologna

BOLOGNA, 07 LUG - Schianto mortale la scorsa notte a Bologna per un motociclista. Il ragazzo, 34 anni, residente in città, col suo mezzo percorreva viale Pertini in direzione via Emilia Ponente, ma circa cento metri prima dell'intersezione ha sbandato - per cause ancora da chiarire - finendo sullo spartitraffico centrale. In seguito all'urto il 34enne è caduto, strisciando per circa venti metri. Erano da poco passate le 2 di notte. Sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza e automedica e i vigili urbani per i rilievi. Il ragazzo è morto in pronto soccorso.

