Teatro per la Memoria, 7 spettacoli in concorso a Casa Cervi

REGGIO EMILIA, 06 LUG - Sette spettacoli provenienti da tutta Italia saranno in concorso per il Premio Museo Cervi-Teatro per la Memoria e il Premio in ricordo dell'attore e regista Gigi Dall'Aglio: giunto alla 23/a edizione, il Festival di Resistenza, osservatorio privilegiato del teatro civile contemporaneo, si svolgerà dal 7 al 25 luglio nel Parco di Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia). Anche quest'anno il bando di concorso è stato molto partecipato, con 248 progetti pervenuti.

Ad aprire il Festival il 7 luglio - data che coincide con il 64/o anniversario dei 'Morti di Reggio Emilia' del 1960, quando cinque operai iscritti al Pci furono uccisi dalle forze dell'ordine durante una manifestazione sindacale - sarà, nella sala del Museo Cervi, l'esposizione "Archivi in mostra. Appunti dal Festival"; seguirà La Toscanini Next trio con il concerto "Note per la pace", poi il primo spettacolo in concorso, "Un giorno quasi perfetto" della Compagnia di San Lorenzo, regia di Michelangelo Maria Zanghí.

Negli appuntamenti successivi i Teatri di Pistoia presenteranno "L'eccezione e la regola", progetto e regia di Renata Palminiello; la Compagnia GenoveseBeltramo porterà in scena "Un estremo atto d'amore", regia di Viren Beltramo; il Teatro Medico Ipnotico con "Loro, vincenti per tutta la vita" e i burattinai Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini; Tedacà con "Fine pena ora", adattamento e regia di Simone Schinocca; Ship-Produzione Teatrale con "Petter: prigioniero politico", drammaturgia originale, regia e attuazione di Simone Azzu; infine la compagnia messinese Carullo-Minasi con "Umanità nova-Cronaca di una mancata rivoluzione". La premiazione è in programma giovedì 25 luglio, nell'ambito della Festa della Storica Pastasciutta Antifascista. Il Festival di Resistenza è un progetto ideato e promosso da Istituto Alcide Cervi insieme a Boorea Emilia Ovest.

