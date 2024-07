Giochi non conformi, 170mila articoli sequestrati a Rimini

BOLOGNA, 06 LUG - Giocattoli non conformi, contraffatti, anche carte da gioco e articoli destinati a bimbi di età inferiore a tre anni: sono oltre 170mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Rimini in controlli sul territorio.

In due attività commerciali del centro storico sono stati sequestrati oltre 21mila accessori di abbigliamento, telefonia, carte e portachiavi contraffatti. Risalendo la filiera del falso, mediante l'incrocio di dati, state individuate altre due attività commerciali nel centro e qui sono stati sequestrati altri 150mila articoli, soprattutto giocattoli. In particolare, oltre 75 mila sono le carte dei Pokemon contraffatte sottoposte a sequestro.

I titolari dei quattro negozi sono stati denunciati a piede libero e dovranno rispondere del reato di contraffazione marchi e ricettazione.

