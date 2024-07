A Riccione una nuova passeggiata lungo il porto canale

BOLOGNA, 06 LUG - La città di Riccione ha una nuova passeggiata lungo il porto canale, con una più ampia zona pedonale. La sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, l'assessore all'Urbanistica Christian Andruccioli hanno inaugurato il primo tratto nteressato dai lavori: viale Bellini tra viale D'Annunzio e viale Dante.

La nuova banchina e la nuova area pedonale permettono ai turisti e ai cittadini di Riccione di passeggiare in un ambiente rinnovato, accogliente e protetto da un'ampia fascia di verde che separa il percorso carrabile. "Chiedendo il consenso dei riccionesi, abbiamo assunto l'impegno di cambiare radicalmente questa città, rendendola ancora più bella, più attraente per i turisti, più confortevole per i riccionesi - ha sottolineato la sindaca di Riccione Daniela Angelini - Questo primo intervento di riqualificazione completato al porto, luogo simbolo, fortemente identitario e amato profondamente da riccionesi e turisti, rappresenta il primo atto di un grande processo di rigenerazione urbana che abbiano in animo di portare a compimento. Dall'autunno partiranno i lavori per un intervento analogo su viale Parini e gradualmente metteremo mano a tutta la zona del porto, sia a monte che a mare del tratto interessato da questi lavori. Poi, nel nuovo anno, partiranno i lavori per il nuovo viale Ceccarini".

