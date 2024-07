Trenta nuovi contenuti nel palinsesto on-line di Lepida Tv

Oltre trenta nuovi contenuti di cultura, sport e attualità realizzati da assessorati e agenzie regionali - tra cui dieci prodotti della piattaforma 'Documentando', l'archivio del documentario italiano - sono disponibili nel palinsesto on-demand di Lepida Tv (www.lepida.tv e su smart Tv al canale 80 del digitale terrestre). Si va dal documentario 'Wandrè-la chitarra del futuro', lo speciale dedicato al fondatore della prima fabbrica in Italia di chitarre elettriche, Antonio "Wandrè" Pioli, al backstage di '50 Km all'ora' con le interviste a Fabio de Luigi e Stefano Accorsi.

Online anche i video dedicati all'evento 'Una giornata per dire Grazie', che si è tenuto a Faenza a un anno dall'alluvione, e diversi spot sul turismo, i festival, la Sport Valley e le campagne di comunicazione regionali. Dalle 13.30 di venerdì 5 luglio è inoltre disponibile la nuova puntata di 'Hello World', format realizzato per Lepida Tv e prodotto dalla società Fase 3, a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione.

Al centro della puntata c'è il progetto dell'azienda agricola sperimentale Acquacampus di Budrio (Bologna) che, anche attraverso mappature satellitari e la rielaborazione dei dati raccolti, è in grado di dosare l'irrigazione e l'utilizzo della risorsa acqua secondo le reali necessità dei terreni e sulla base dei cambiamenti delle stagioni. Il reportage racconta anche il progetto 'Perbacco', sviluppato dall'Università di Ferrara, per contrastare la "flavescenza dorata", una malattia delle piante che colpisce le viti.



