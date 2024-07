Il Sole di Piacenza assume e internalizza tutti i lavoratori

PIACENZA, 05 LUG - Per 45 dipendenti della ditta Il Sole srl di Piacenza finisce l'incubo della precarietà. L'azienda - che in 15 anni ha cambiato dieci volte le cooperative appaltanti - ha deciso di assumerli direttamente. Oggi i sindacati Flai Cgil, Sicobas e Uila Uil parlano di "accordo storico" che prevede l'assunzione diretta e l'internalizzazione di tutti i lavoratori che prestano servizio in via Grazia Cherchi, alla periferia della città.

"Un risultato ottenuto grazie all'unità sindacale - hanno spiegato sindacalisti e delegati in una conferenza stampa di fronte ai cancelli dell'azienda che prepara hamburger e altri derivati dalla carne per la grande distribuzione - È stata una vertenza lunga e faticosa, conclusa al meglio anche per la disponibilità delle istituzioni, a partire dalla Prefettura di Piacenza, ma anche della questura e della Digos che hanno capito la situazione. Saremo sempre pronti alla lotta dura davanti ai cancelli, com'è stato qui, ma occorre, oggi, dire che tutti hanno lavorato, grazie alla vertenza Flai, SiCobas, Uila, per arrivare a questo risultato. Grazie anche ai media e all'opinione pubblica, e al datore di lavoro che ha infine capito di rinnovare il patto di fiducia con il massimo valore aziendale, i lavoratori".

