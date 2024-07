A Bologna una maratona oratoria contro i suicidi in carcere

Una maratona oratoria per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione inumana della realtà carceraria italiana. "Non c'è più tempo, fermare i suicidi in carcere" è il titolo dell'iniziativa organizzata per lunedì 8 luglio, dalle 10 alle 13, in piazza Galvani, dalla Camera Penale di Bologna. Si colloca nell'ambito di una più ampia campagna dell'Unione delle camere penali italiane, che ha promosso un ciclo di maratone oratorie, dal 29 maggio con conclusione l'11 luglio a Roma, con una manifestazione nazionale.

A Bologna si alterneranno sul palco avvocati, magistrati, artisti, esponenti della società civile e delle istituzioni.

Hanno già aderito il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il sindaco Matteo Lepore, la presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini, la rettrice del liceo Malpighi ed ex sottosegretario Elena Ugolini e l'attore Alessandro Bergonzoni.

"La dimensione carceraria rappresenta una vera e propria emergenza, che coinvolge non solo i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori, costretti a subire le inefficienze del sistema, le mancate riforme, l'irresponsabile indifferenza della politica. Una indifferenza che uccide, se si pensa che da inizio anno sono già 50 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane", spiega la Camera penale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA