Turismo inclusivo, un progetto per persone con Alzheimer

FORLÌ, 04 LUG - Creare e promuovere modelli di turismo inclusivo per persone con demenza e Alzheimer: sono gli obiettivi di "Adrinclusive", progetto finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia. Un progetto in cui per la prima volta nel settore turistico viene affrontato il tema della disabilità cognitiva in un'ottica di inclusione, con proposte su misura per persone colpite da malattie che implicano spesso una situazione di isolamento.

Nato da un'idea del Clust-ER Health della regione Emilia-Romagna e della Fondazione Maratona Alzheimer di Mercato Saraceno, il progetto vede la partecipazione anche di Romagna Tech come partner tecnico, che fornisce know-how per lo sviluppo di una piattaforma dedicata alla promozione delle opportunità turistiche inclusive. La Fondazione Maratona Alzheimer e l'Associazione Familiari Alzheimer Marche (Afam) sono al lavoro per identificare i gap formativi dei professionisti del turismo e dei familiari nell'approccio a questo nuovo modello, e per promuovere azioni formative in tal senso.

I partner italiani e croati realizzeranno insieme "vacanze pilota" fondamentali per individuare strategie e strumenti utili per dar vita ad un modello di turismo inclusivo, con esperienze di vacanza che porteranno benefici sia alla persona con Alzheimer sia ai familiari.

