Pranzo da 120 euro e se ne vanno senza pagare, denunciati

BOLOGNA, 04 LUG - Arrivati alla fine del pranzo, sono usciti dal locale con la scusa di fumare una sigaretta, lasciando una cover di un cellulare sul tavolo e un pacchetto di sigarette, dopo aver ordinato il caffè. Quando la titolare è uscita per avvertirli che si stava raffreddando, dei due non c'era più traccia. Lui 50enne, lei 46enne, italiani, alcune settimane fa se ne erano andati senza pagare un conto da 120 euro da un ristorante di Fontanellato (Parma). La titolare ha fatto denuncia ai carabinieri che, analizzando le telecamere della zona, sono risaliti all'auto utilizzata dalla coppia e poi alla loro identità: i due sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.

