Amarcord di Fellini per la prima volta con le musiche dal vivo

BOLOGNA, 04 LUG - Uno dei film iconici del cinema italiano e di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1975, Amarcord verrà proiettato il 6 luglio alle 21.45 in Piazza Maggiore a Bologna in versione restaurata e con le musiche eseguite per la prima volta dal vivo dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

"Una grande serata di riconquista della musica straordinaria di Nino Rota - ha detto Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna che promuove l'evento assieme a Cam Sugar per il festival Il Cinema Ritrovato. "Fortunamente di questo film esistono le colonne separate, per cui assieme alle immagini scorreranno il parlato e gli effetti mentre le musiche saranno affidate alla bacchetta di Thimoty Brock che ha fatto il lavoro di ricostruzione della partitura rotiana", ha spiegato Farinelli.

Una partitura che ha segnato la storia della musica per il cinema e che con questa nuova riproposta segna l'inizio di un'importante collaborazione fra la Cineteca di Bologna e Cam Sugar, per un percorso di valorizzazione dell'immenso archivio musicale della casa discografica del gruppo di Caterina Caselli, tra i più importanti nell'ambito delle musiche per il cinema.

"I film di Federico Fellini dipendono fortemente dalle composizioni di Nino Rota, e ogni brano conferisce alle scene struttura, ritmo, significato e un'atmosfera tangibile. Alcune scene sono perfino costruite lavorando all'inverso, per accompagnare la musica", racconta Brock, tra i massimi esperti al mondo nell'ambito della riscrittura della musica per il cinema e il quale vanta già un'affermata collaborazione con la Cineteca stessa.

