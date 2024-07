Stefano Massini ricorda a Bologna la strage di Ustica

BOLOGNA, 03 LUG - "Stefano Massini per Ustica" è il monologo che il quarantottenne scrittore e drammaturgo fiorentino porterà il 4 luglio alle 21.15 (ingresso gratuito) al Parco della Zucca di Bologna, di fronte al Museo per la Memoria di Ustica, in occasione della 15esima edizione di "Attorno al Museo", la rassegna ideata e promossa dall'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.

Lo sguardo di Massini restituisce una fotografia della storia italiana degli anni Ottanta, in cui si inserisce anche l'abbattimento sui cieli di Ustica del DC-9 Itavia, in un affresco di parole e racconti nel suo stile travolgente.

In occasione delle serate di spettacolo il museo resterà aperto dalle 20 alle 23: il Dipartimento educativo MAMbo propone una visita guidata alle ore 20 (prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 del giorno precedente). Per tutte le serate della rassegna le Cucine Popolari di Bologna in collaborazione con il Centro Sociale Antonio Montanari prepareranno i "Piatti della solidarietà", nell'ambito del progetto La memoria in tavola.



