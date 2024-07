Cinema a Marrara, la frazione rinasce grazie ai volontari

Rinasce grazie all'impegno di alcuni cittadini-volontari della parrocchia di San Giacomo Maggiore il cinema estivo a Marrara, frazione di Ferrara. Nel giardino dietro la chiesa, ogni giovedì dal 4 luglio al 5 settembre si terrà il 'Cinema sotto le stelle', realizzato grazie a un gruppo di abitanti della zona che durante l'anno si impegna con azioni di volontariato per la comunità, organizzando feste per bambini e la fiera del paese per la festa di san Giacomo (che quest'anno si terrà dal 25 al 28 luglio). I film inizieranno alle 21:15, ma sarà possibile già ritrovarsi per un apericena a partire dalle 20. Si parte con Dirty Dancing, poi il cartellone prevede - tra gli altri - un classico Disney come Robin Hood, Sole a Catinelle, Zootropolis, Top Gun e Pretty Woman. "Un plauso ai cittadini di Marrara - commenta il sindaco Alan Fabbri - che, in modo volontario e nell'interesse della loro comunità, stanno realizzando questa iniziativa per animare l'estate nella frazione. Iniziative come queste alimentano il senso di appartenenza e condivisione, facendo crescere anche i più piccoli con quei valori che sono intrinseci del nostro territorio". "La volontà - aggiunge l'ideatore della rassegna Luca Tazzari - è quella da un lato di raccogliere fondi per la parrocchia di Marrara, dall'altro di coinvolgere attivamente la nostra comunità, dai più anziani ai bambini, unendoli per tutta l'estate attraverso il linguaggio universale del cinema".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA