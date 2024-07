Bonaccini, l'autonomia renderà ancora più fragile il Paese

BOLOGNA, 03 LUG - "Sono un autonomista convinto. Non è materia di oggi, ma certamente questa autonomia differenziata non mi piace per niente e non piace per niente a noi che in questa regione avevamo scritto una proposta di autonomia differenziata insieme a tutte le parti sociali e senza alcun voto contrario nell'assemblea legislativa delle forze politiche". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo in videoconferenza a un convegno in Prefettura a Ravenna al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Io sono uno di quelli che ci hanno creduto, ma mi sento italiano prima che emiliano-romagnolo e ho l'impressione che quello che si sta per produrre sia qualcosa che dividerà ulteriormente e renderà ancora più fragile il Paese", ha aggiunto Bonaccini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA