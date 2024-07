Addio alla fiera Skipass, annullata l'edizione 2024

BOLOGNA, 03 LUG - Skipass, la fiera della neve e degli sport invernali, ha salutato il suo pubblico nel 2023. BolognaFiere, proprietaria del marchio, e ModenaFiere, organizzatrice dell'evento, hanno comunicato che l'edizione 2024 è stata annullata. "I crescenti costi di organizzazione della manifestazione ci avevano già spinto al termine della precedente edizione a verificare con aziende e istituzioni l'opportunità di proseguire con l'iniziativa - dichiara Celso De Scrilli, presidente di ModenaFiere - Nel mese di maggio si è dovuto purtroppo prendere atto che non ci sono più le condizioni per organizzare Skipass con una proposta adeguata per espositori e visitatori, tanto meno dal punto di vista imprenditoriale".

A pesare sono stati i cambiamenti nel mercato delle attrezzature per gli sport invernali, che hanno determinato una progressiva crisi della manifestazione negli ultimi anni. Oggi l'attrezzatura tecnica viene noleggiata più che acquistata e, quindi, per i produttori cala l'interesse a partecipare a un'esposizione rivolta ai consumatori. Così, dopo varie riunioni anche col Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna, si è deciso per la cancellazione. Non è escluso che in futuro sempre all'ombra della Ghirlandina possa nascere un'altra fiera dedicata alla montagna, focalizzata su tutte le stagioni e in particolare sull'Appennino. Ma l'idea avrà bisogno di tempo per essere sviluppata.

