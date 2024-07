Torna il Porretta Soul Festival, tra gli ospiti Billy Vera

PORRETTA TERME, 02 LUG - Dal 25 al 28 luglio Porretta Terme, località dell'appennino bolognese, torna ad essere capitale europea del rhythm & blues grazie alla 36esima edizione del Porretta Soul Festival, da anni ormai degna controparte di Memphis, la culla dell'intera musica roots, blues, soul e rock del Nord America.

Questa nuova edizione della manifestazione consolida infatti il legame tra il Porretta Soul Festival e la città di Memphis con la presenza della Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Kurt Clayton, come band in residence.

Tra gli ospiti, si ricordano anche Wendy Moten, Gerald Richardson, Jerome Chism, Jonathan Ellison, Billy Vera, Chris Cain & Luca Giordano Band, Johnny Rawis, Alabama Mike & Soul Shot, Captain Jack Watson, Andrew Strong (From The Commitments) & Dublin Soul, The Sweethearts, Mitch Woods, Miss Bee & The Bullfrogs. Billy Vera sarà premiato, il 27 luglio, con il Sweet Soul Music Award 2024 per il contributo dato alla promozione e alla diffusione della musica soul e rhythm & blues. Conosciuto soprattutto per il suo hit del 1987, 'At This Moment', al primo posto nelle chart americane, la lunga carriera di Billy Vera è iniziata con il disco di successo "Storybook Children" con Judy Clay per l'Atlantic Records nel 1967.

"Ma a Porretta - ha ricordato il direttore artistico e fondatore, Graziano Uliani, alla presentazione - arrivano soprattutto artisti da scoprire, perché Porretta è una bottega artigiana del blues. E' per questo che tanta gente viene da tutto il mondo". Le facciate di alcune abitazioni della città da qualche tempo si sono anche arricchite poi di 15 murales che raccontano la storia del festival e del blues, oltre al fatto che a Porretta ci sono il parco Rufus Thomas, via Otis Redding, Solomon Burke ponte. Anche quest'anno sono previsti bus notturni da Porretta per Bologna al termine dei concerti.

