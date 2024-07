Sciopero all'Aeroporto di Bologna, 'ora il premio di sito'

BOLOGNA, 02 LUG - Venerdì 5 luglio, all'Aeroporto di Bologna, scioperano i lavoratori di Adb, Gh, Aviation Services, Aviapartner, Ffm e Tag: la richiesta è ancora quella di un premio di sito al Marconi, che dia un riconoscimento a tutti i lavoratori delle aziende del sito, sia i dipendenti del gestore che gli handler. "Riteniamo necessario un segnale concreto delle aziende tutte, a partire dal gestore e da tutti i suoi soci, per ridare valore alle persone che svolgono queste attività così complesse e così tipiche, senza le quali gli aerei non possono partire - sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl - Abbiamo incontrato le aziende che non hanno mostrato alcun interesse ad ascoltare le nostre proposte, fino ad arrivare all'apertura di una vertenza sul sito aeroportuale dichiarando quindi un primo sciopero secondo le leggi vigenti". L'astensione è prevista dalle 13 alle 17, con un presidio davanti all'ingresso principale del Marconi dalle 13.30 alle 14.30.

