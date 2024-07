Incidente fra mezzi pesanti in A14, tratto riaperto in Romagna

BOLOGNA, 02 LUG - È stato riaperto poco dopo le 21 il tratto precedentemente chiuso sull'autostrada A14 Bologna-Taranto - tra Valle Rubicone e Cesena, verso Bologna - in seguito a un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto nel pomeriggio al chilometro 105. In particolare uno dei mezzi aveva preso fuoco ed era fuoriuscito dalla sede stradale. Si registrano almeno quattro chilometri di coda tra Rimini nord e Valle Rubicone verso Bologna. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.

