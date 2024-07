I prototipi da corsa dell'Unibo testati in aeroporto

La squadra corse dell'Università di Bologna avrà l'opportunità di condurre sui piazzali dell'aeroporto Marconi alcuni test per Nemesi, il prototipo di MotoStudent Electric già Campione del Mondo, e Athena, la nuova auto elettrica in fase di validazione in vista delle competizioni di Formula Student che la attendono nel corso dell'estate. Lo prevede la nuova collaborazione tra lo scalo aeroportuale e Unibo Motorsport.

Per Athena sono in programma quattro giornate di test a luglio, alle quali prenderanno parte una ventina di membri del team, tutti sottoposti ai necessari corsi legati alla sicurezza.

Le giornate di test inizieranno sabato 6 luglio, per poi proseguire il weekend successivo con una doppietta venerdì 12 e sabato 13, chiudendo con l'ultimo test del mese giovedì 18 luglio.

Gli spazi che l'Aeroporto di Bologna dedica alla squadra permetteranno di affinare le prestazioni dei veicoli progettati e costruiti dagli studenti.



