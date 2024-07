Ferrara si tinge di rosa, concerto in Certosa all'alba

FERRARA, 02 LUG - Con l'arrivo della Notte Rosa, anche Ferrara si tinge di rosa con eventi tra il 5 e il 7 luglio. "In una delle cornici storiche come è la Certosa Monumentale - spiega l'assessore al Turismo e alla promozione del territorio, Matteo Fornasini - accoglieremo visitatori e turisti per il concerto all'alba, che domenica sarà il momento clou dell'edizione 2024 con l'esibizione della pianista Gile Bae. I giardini della Certosa sono uno dei biglietti da visita della città su cui abbiamo deciso di puntare perché fanno parte di un luogo magnifico, ricco di storia e suggestione, da far conoscere e da valorizzare".

Per tutte e tre le serate il Castello estense, la fontana di piazza della Repubblica e Porta Paola saranno valorizzate da una illuminazione in rosa.

Venerdì il Ferrara Summer Festival presenta 'La notte dei format', un evento a ingresso gratuito che - dalle 17 in Piazza Ariostea - farà ballare il pubblico con musica degli Anni '90, '00 e '10. Sabato il Castello estense rimarrà straordinariamente aperto dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso ore 22:30) e si potrà partecipare al Pink Bike Tour: con la propria bici e insieme a una guida si percorrerà un itinerario ricco di curiosità, aneddoti e storia, che spazierà dai vicoli medievali ai viali rinascimentali, fino a raggiungere la Darsena.

I festeggiamenti si chiuderanno con le prime luci del 7 luglio, alle 6, con il Concerto all'Alba alla Certosa Monumentale, protagonista la pianista Gile Bae in un recital per pianoforte solista.

