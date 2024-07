Sui muri del condominio scritte contro la nuora di Pierina

Scritte sui muri sono apparse ieri mattina nelle scale del garage di via Del ciclamino proprio dove la mattina del 4 ottobre Pierina Paganelli, 78 anni, fu trovata morta dalla nuora Manuela Bianchi. Come riporta la stampa locale sul posto è tornata per l'ennesima volta la Squadra Mobile della questura di Rimini.

Anche questo particolare entrerà a far parte del corposo fascicolo che il sostituto procuratore Daniele Paci sta organizzando a sostegno delle ipotesi nei confronti di Louis Dassilva.

La vicenda è oramai nota e ruota attorno alle persone che vivono sullo stesso pianerottolo della vittima: Dassilva, 34 anni senegalese, la moglie Valeria Bartolucci e l'amante del 34enne Manuela Bianchi. Ed è proprio contro Manuela che ieri sono comparse delle scritte. Non è la prima volta che la nuora viene presa di mira in questi mesi sempre a causa della sua relazione extraconiugale che è stato anche motivo del suo ritiro dai testimoni di Geova.



