A Bologna un detenuto evade dal carcere minorile

BOLOGNA, 02 LUG - Un giovane detenuto è evaso dal carcere minorile del Pratello, a Bologna. A darne notizia è il vice segretario regionale del Sappe, Francesco Borrelli. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che lo stesso detenuto abbia scavalcato il muro di cinta e si sia dileguato per le vie circostanti.

"Ancora un grave evento che coinvolge la giustizia minorile - sostengono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale - un settore che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'esecuzione penale italiana, anche per l'attenzione e le risorse investite negli ultimi anni, ma che in realtà è diventato sempre più complesso e problematico. Nonostante gli sforzi fatti per aumentare le risorse umane e materiali, le criticità continuano ad aumentare".

Per i due sindacalisti, "forse è giunto il momento di rivedere l'organizzazione di questo Dipartimento, concentrando l'attenzione anche sulla sicurezza, finora trascurata, tanto negli adulti, quanto nel settore minorile, dove - ricordano Durante e Campobasso -permangono ancora persone fino a 25 anni".

Ad oggi nell'istituto penale minorile ci sono 48 detenuti, molti dei quali arrivati da altre strutture, spesso con seri problemi psichiatrici. I vertici dell'istituto lamentano, da sempre, poco personale di polizia penitenziaria e carenza di educatori.

