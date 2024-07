Winx Club, 20 anni con grande festa in piazza a Rimini

Winx Club 20th anniversary party: a Rimini sabato 31 agosto la festa di compleanno per i 20 anni di Winx Club, dedicata ai fan da tutto il mondo. La annuncia Rainbows come occasione per festeggiare il ventesimo anniversario dell'ormai classico made in Italy creato da Iginio Straffi e diventato un successo planetario, in attesa della nuova serie su Rai e Netflix nel 2025 (un reboot completamente nuovo, pronto a mostrare un look inedito in un ritorno alle origini che farà innamorare il pubblico come la prima volta).

Piazza Malatesta sarà un set a cielo aperto che trasformerà l'outdoor del Fellini Museum in un luogo dove poter sognare.

Organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini, sarà un evento unico a ingresso gratuito che porterà magia e stupore nella piazza dei sogni. "Non poteva esserci un luogo migliore di Piazza Malatesta - commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -, una 'piazza dei sogni' per volare in alto sulle ali delle fatine, protagoniste di storie uniche che in questi 20 anni sono cresciute insieme ai loro fan in tutto il mondo. Un appuntamento dalla portata internazionale che si arricchisce della bellezza e dell'architettura dello scenario in cui prende forma per creare la suggestione di una 'quinta' magica dove la storia e il presente della città si specchiano nel velo d'acqua illuminato a festa". Una giornata speciale attende famiglie, bambini e i fan di sempre, che potranno rivivere l'atmosfera delle tantissime avventure di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha, e Tecna ed immergersi in un'atmosfera magica. Grazie ad allestimenti ispirati alla serie, i fan verranno catapultati nel mondo di Alfea: dalle ore 17 e fino alla mezzanotte, in Piazza Malatesta ci saranno spettacoli dal vivo, concerti, mostre, proiezioni, sfilate, premiazioni, coinvolgenti coreografie per far ballare tutti al ritmo delle iconiche canzoni, un calendario ricchissimo di attività a tema ispirate ad ogni fatina, e tante sorprese per rivivere le emozioni della saga animata tra le più amate al mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA