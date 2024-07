Travolto da auto a Cesenatico, muore anziano ciclista

CESENA, 01 LUG - Incidente mortale questa mattina a Cesenatico: un anziano ciclista ha perso la vita dopo esser stato travolto da una vettura. L'uomo stava procedendo in sella alla sua bicicletta nei pressi del cavalcavia sulla statale Adriatica che permette l'accesso alla città quando, per cause ancora da chiarire, è stato colpito da un'auto, cadendo a terra e battendo la testa. All'arrivo del 118 l'uomo dava ancora flebili segni di vita ma poco dopo è morto. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.

