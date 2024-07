In E-R abbonamenti bus e treni gratis per gli studenti

BOLOGNA, 01 LUG - Torna anche per il prossimo anno scolastico il progetto 'Salta Su!' per garantire abbonamenti gratuiti a treni e bus agli studenti dell'Emilia-Romagna. Una misura che prevede "un risparmio medio da 350 a 650 euro a figlio" e che l'assessore regionale al Turismo e ai Trasporti, Andrea Corsini, auspica che la nuova giunta "voglia confermare questa misura che è un po' un simbolo per l'Emilia-Romagna, ma - aggiunge - credo che debba essere fatto, per l'importanza che la misura ha assunto tra sostenibilità e aiuto alle famiglie.

Servirebbe dare ulteriore forza".

Sono confermati quindi gli abbonamenti annuali gratuiti per i giovani residenti in Emilia-Romagna e che frequentano le scuole elementari, medie, superiori e gli istituti di formazione professionale. Per gli studenti delle scuole superiori è richiesto l'ulteriore requisito dell'Isee familiare annuo fino a 30mila euro. Lo scorso anno hanno viaggiato gratuitamente oltre 220mila ragazze e ragazzi, con un incremento del 10% rispetto al 2022-2023 e con uno stanziamento di oltre 25,5 milioni di euro da parte della Regione, valore che si stima anche per la rendicontazione 2023-2024.

"È un importo molto importante, e tutto della Regione, ma si tratta di risorse ben spese", aggiunge Corsini nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Tper, Seta, Start Romagna, Tep, Trenitalia Tper, Mete e Valmabus. "Salta su!" ha coinvolto il 42% degli iscritti agli istituti scolastici dell'Emilia-Romagna. La domanda di abbonamento si può presentare solo online grazie alle credenziali Spid e Cie entro 18 dicembre 2024.

