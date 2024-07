Il Tour riparte da Piacenza, festa gialla in centro storico

BOLOGNA, 01 LUG - Con una sfilata nel centro di Piacenza, che ha preceduto il via ufficiale alla tappa che si concluderà a Torino, il Tour de France è ripartito per l'ultima sua giornata interamente italiana.

Come nelle due tappe precedenti tantissima gente si è schierata in strada per assistere al passaggio della carovana: Piacenza è colorata di giallo, con Palazzo Gotico che ieri sera è stato anche illuminato da un videomapping. Tra le iniziative realizzate anche la copia della Tour Eiffel fatta di pane nella forma tipica della treccia piacentina, davanti al Municipio.

Una volta terminata la sfilata cittadina, la partenza ufficiale sulla via Emilia per la tappa più lunga del Tour, ma che non avrà difficoltà altimetriche e a Torino vedrà giocarsi la vittoria i big della velocità. In maglia gialla è ripartito Tadej Pogacar, che però ha lo stesso tempo in classifica dei suoi principali rivali, su tutti il vincitore delle ultime edizioni Jonas Vingegaard, ma anche Remco Evenepoel e Richard Carapaz.

