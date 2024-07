I Boomdabash aprono a Forlì il Balamondo World Music Festival

Comincia il 5 luglio in piazza Saffi a Forlì, in occasione della Notte Rosa, la nona edizione di Balamondo World Music Festival, il festival di Mirko Casadei dove il suono popolare della Romagna incontra grandi nomi della musica italiana, invitati a unirsi sul palco al figlio di Raoul per reinterpretare, secondo il loro linguaggio, i classici del patrimonio regionale.

Inaugurazione con i salentini Boomdabash, poi il cartellone prevede Paolo Belli, Dardust, Tullio De Piscopo, Modena City Ramblers e tanti altri. I Boomdabash, assieme alla Big Band di Mirko Casadei, daranno vita a uno spettacolo carico di energia, una contaminazione di suoni e ritmi, nel segno del ballo e della festa. Inizio ore 21.30, ingresso gratuito. Tra i successivi appuntamenti: 6 luglio Paolo Belli Big Band a Cervia, 14 luglio Alba in Controluce a Riccione con Mirko Casadei Popular Folk Orchestra opening acoustic live set Dardust, poi in piazzale Fellini a Rimini il 21 agosto Tullio De Piscopo, il 22 Banda Città di Rimini e Modena City Ramblers, il 23 Alberto Bertoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA