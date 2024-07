Auto contro un albero nel Modenese, muore un ragazzo

MODENA, 01 LUG - Un altro incidente stradale mortale nella bassa Modenese dopo quello di ieri mattina in cui ha perso la vita un uomo di 34 anni. Nella scorsa notte, intorno a mezzanotte e quaranta, un'auto si è schiantata contro un platano sulla Panaria Est. Alla guida un ragazzo di 26 anni, morto. L'incidente è avvenuto in località Cadecoppi, Camposanto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, è atterrato anche l'elisoccorso ma per il giovane non c'era nulla da fare. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere era già deceduto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.



