Al concerto di Tommaso Paradiso una proposta di matrimonio

FERRARA, 01 LUG - Non è mancata la proposta di matrimonio, sulle note di 'Tutte le notti', al concerto di Tommaso Paradiso ieri sera al Ferrara Summer Festival, consolidato evento musicale organizzato dall'associazione Butterfly. Durante la canzone simbolo della storia d'amore tra Nicolò Toscano e Giulia Picconi, entrambi di Padova, Nicolò ha chiesto a Giulia di sposarlo. Tommaso Paradiso si è esibito con alcuni dei suoi singoli di maggiore successo, tra cui "Non avere paura", e con un toccante omaggio a Lucio Dalla con "L'ultima luna". La serata si è conclusa tra applausi e ovazioni. Prossimo appuntamento il 2 luglio con Coez, Fra Quintale e special guest Il Tre - Sarah, in piazza Trento e Trieste, all'interno del 'Summer Ferrara Vibez'.

