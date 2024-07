A Forlì parte un nuovo corso di laurea in ingegneria nautica

FORLÌ, 01 LUG - Al via dal prossimo anno accademico (2024-2025) nel Campus di Forlì dell'Università di Bologna, il corso di laurea magistrale in Ingegneria nautica, il primo in Emilia-Romagna e tra i primi in Italia (corsi simili ci sono a Genova, La Spezia, Napoli e Trieste). Il progetto può contare su di un finanziamento complessivo di quasi 7 milioni assicurato da Università di Bologna, regione Emilia-Romagna, gruppo cantieristico Ferretti, Fondazione Carifo, Comune di Forlì e Camera di commercio della Romagna.

Il nuovo corso partirà, per motivi burocratici, con un massimo di dieci iscritti, per poi arrivare in breve tempo ad un numero chiuso di 50 studenti a fronte di un centinaio di domande attese. Il corso si focalizzerà sulla cantieristica di imbarcazioni da diporto di alto pregio, eccellenza tipica dei cantieri adriatici e in modo particolare romagnoli.

"Continuiamo ad abbattere le barriere tra il mondo dello studio, della ricerca e quello del lavoro - hanno sottolineato gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paola Salomoni - con l'obiettivo di formare giovani che trovino uno sbocco professionale nelle aziende del territorio, nei settori pubblici e dell'economia sociale".

"Saremo la quinta città d'Italia e la prima in regione ad avere un corso di laurea in ingegneria nautica - ha aggiunto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini - si tratta di una grande conquista per la città, soprattutto in termini di rafforzamento dell'identità universitaria".

