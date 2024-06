Tour: Comune Bologna, centomila persone in strada

Sono state circa 100mila le persone che a Bologna hanno assistito alla seconda tappa del Tour de France. E' la stima che fa il Comune, che ringrazia tutte le persone coinvolte.

I sindacati di base avevano proclamato anche uno sciopero dei vigili urbani al quale hanno aderito, fa sapere il Comune, 159 persone sulle 258 previste in servizio. Non si sono registrati particolari disservizi, anche perché, per sopperire, la Questura di Bologna e il compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna hanno rimodulato i servizi implementando con altro personale, con un notevole sforzo, per coprire anche i punti critici lasciati scoperti dalla polizia locale bolognese. Consistente anche la presenza della Gendarmerie francese nella scorta della corsa.

Massiccio anche lo spiegamento di forze dell'Ausl di Bologna e del volontariato per garantire l'assistenza sanitaria.

Allestito anche un posto medico avanzato in Piazza VIII Agosto messo a disposizione dalla Protezione Civile, quattro ambulanze nei posti strategici, soccorritori in bicicletta per un totale di sette infermieri, due medici e 25 volontari. In tutto sono stati soccorsi, 18 spettatori, soprattutto per il grande caldo, cinque dei quali trasportati all'ospedale Maggiore.



