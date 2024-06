Scontro con un furgone, morto anziano in scooter nel Cesenate

CESENA, 29 GIU - Incidente stradale mortale in mattinata nel Cesenate: a perdere la vita un anziano scooterista. L'incidente si è verificato a Gambettola attorno alle 10,30. Secondo una prima parziale ricostruzione lo scooter condotto dall'uomo, che risiedeva nel comune cesenate, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un furgone proveniente dalla direzione di marcia opposta. La violenza dello scontro non ha dato scampo all'anziano, praticamente morto sul colpo. Al personale sanitario del 118 accorso non è rimasto altro da fare che costatare il decesso. Sul porto i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

