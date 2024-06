Più di mille piccoli scacchisti si sfidano a Salsomaggiore

Numeri da record per i Campionati italiani giovanili di scacchi che prendono il via oggi a Salsomaggiore (Parma). I giocatori iscritti alla vigilia erano 1.373, per una manifestazione che finora non aveva mai superato quota mille. "Un riflesso - spiegano alla Federazione scacchistica italiana, che ha organizzato l'evento - dell'aumento dell'interesse per il nobil giuoco registrato in Italia negli ultimi anni. I nostri tesserati sono in questo momento 21.308, che già un primato di per sé. Ma si calcola, tenendo conto anche di chi frequenta le piattaforme on line, che gli appassionati siano almeno 300mila".

La Federazione annuncia che per il 1/o luglio è atteso il capo del Dipartimento per lo sport, Flavio Siniscalchi, che porterà il saluto del ministro Andrea Abodi.

I tornei in programma, in base alle fasce d'età, sono dodici (under 8, under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18) e sono suddivisi a loro volta in Open (aperti a tutti) e Femminili (riservati solo alle ragazze).

La regione da cui arriva il maggior numero di giocatori è la Lombardia con 253 concorrenti. Seguono l'Emilia-Romagna (166), la Toscana (106) e il Lazio (105). Le ragazze sono in totale 248: la Federazione osserva che "anche questo è un record assoluto, ma in percentuale resta il 18 per cento del totale degli scacchisti in gara".

"Salsomaggiore - afferma il sindaco, Luca Musile Tanzi - si presta ad essere cornice di eventi sportivi di qualità e di caratura nazionale ed internazionale. In un'ottica di rilancio della nostra cittadina termale stiamo lavorando in sinergia con i diversi assessorati e uffici per portare sul nostro territorio sempre più persone".



