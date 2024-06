Ondate di calore, piano di prevenzione per gli anziani

BOLOGNA, 29 GIU - Un piano per affrontare le ondate di calore e prevenirne gli effetti più nocivi per le fasce di popolazione considerate fragili, in particolare gli anziani. A Bologna e Ferrara le aziende Usl collaborano con Lepida, che ha coordinato e progettato il piano di prevenzione degli effetti nocivi insieme agli enti locali e alle associazioni di volontariato del territorio. Il piano Emergenza Caldo è operativo dal 15 giugno al 15 settembre.

Il progetto è rivolto in particolare agli anziani in condizioni di fragilità che grazie a un monitoraggio periodico delle loro condizioni sociali e sanitarie ricevono informazioni e consigli per fronteggiare i periodi di grande caldo, oltre a ricevere un supporto in caso di bisogno, attraverso l'erogazione di servizi gratuiti di assistenza a domicilio e trasporti a visite sanitarie. In caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 562110 per il territorio di Bologna e al numero verde 800 072110 per il territorio di Ferrara, entrambi attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13.

Quest'anno, in collaborazione con Lepida, l'Ausl di Bologna sta realizzando un video che sarà pubblicato sul portale di YouBOS Bologna Solidale per ricordare ai cittadini le principali precauzioni da adottare in caso di ondate di calore e in cui si spiegano i dettagli del piano di prevenzione.

