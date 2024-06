Investimento mortale a Forlì, tilt treni su Bologna-Rimini

FORLI, 29 GIU - Investimento mortale alla stazione ferroviaria di Forlì. Poco dopo le 13.30, una persona è morta dopo essere stata investita, all'altezza della banchina del binario due da un treno in transito. In corso di accertamento se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo e gli agenti della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In tilt la circolazione dei treni sulla tratta Bologna-Rimini, in una giornata tra l'altro di grande afflusso per via della tappa romagnola del Tour de France che ha richiamato in Riviera migliaia di persone e per il rovente weekend di giugno.

Secondo l'ultimo aggiornamento del portale Rfi, Rete ferroviaria italiana, delle 15.40, la circolazione ferroviaria - inizialmente sospesa in prossimità di Forlì - è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti delle autorità. I treni però hanno subito pesanti ripercussioni - Alta Velocità, Intercity e Regionali - e registrano forti ritardi fino a 90 minuti. Per alcuni convogli si va però anche oltre, sfiorando addirittura le 4 ore. Cancellazioni e limitazioni per alcuni regionali.



