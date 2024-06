Festa dell'Unità a Bologna resta per quest'anno al Parco Nord

BOLOGNA, 29 GIU - La Festa dell'Unità di Bologna anche quest'anno resta al Parco Nord. "Sarà un ultimissimo valzer", dice la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, presentando le iniziative per la manifestazione che si terrà dal 29 agosto al 22 settembre, dopo che quella dell'anno scorso era stata annunciata come l'ultima edizione nella collocazione storica della festa.

"La Festa dell'Unità di quest'anno si farà di nuovo al Parco Nord perché i lavori del Passante da parte di Autostrade non sono ancora partiti - spiega Mazzoni - Stiamo lavorando alla ricerca di una nuova casa e l'anno prossimo ci trasferiremo alle Caserme Rosse per dare una nuova vita alla Festa dell'Unità".

"Parco Nord è una scelta molto giusta per la vita del nostro partito - prosegue Mazzoni - perché abbiamo migliorato la formula. Penso all'equilibrio economico raggiunto dalla Festa dell'Unita che è un evento di autofinanziamento reso possibile anche grazie ai tanti volontari che hanno aderito". L'anno scorso, infatti, "la Festa si è rinnovata e molti stand vedono come protagonisti i ragazzi grazie ad un importante ricambio generazionale".

Dati confermati anche dal fatturato della manifestazione, che nel 2023 ha raggiunto 1.373.000 euro, con un utile 107.810 euro, spiega il tesoriere Valerio Gualandi. Nel 2022, invece, il fatturato è stato di 1.275.000 con un utile 52.112 euro.

Il responsabile della Festa dell'Unità di Bologna, Lele Roveri, ricorda come "le caratteristiche che ha il Parco Nord non ci siano da nessuna altra parte" e nell'area delle Caserme Rosse, dove continuerà a tenersi il Sequoia Festival, saranno necessari alcuni adattamenti dal punto di vista dei parcheggi e delle forniture elettriche, ma sostanzialmente la Festa dell'Unità di Bologna resterà invariata per dimensioni e formula. "Squadra che vince non si cambia - dice Lele Roveri - L'obiettivo è non perdere per strada nessuno dei volontari".

"Cè da vedere se è la Festa dell'Unità che fa fatica ad andare via dal Parco Nord o il Parco Nord che non va via dalla Festa - ironizza l'ex segretario del Pd e testimonial della Festa dell'Unità, Pierluigi Bersani - Noi lo prendiamo come il bis inaspettato di una rock star".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA