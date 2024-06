Un nuovo 'ospite' al Museo Davia Bargellini di Bologna

Al Museo Davia Bargellini di Bologna arriva dal 29 giugno al 6 ottobre un nuovo ospite dall'Arp Museum di Rolandseck: il Ritratto di Mrs Thomas Gainsborough della Collezione Rau per l'Unicef. Un'occasione unica per apprezzare dal vivo le doti straordinarie del grande pittore inglese, vissuto tra il 1708 e il 1787 e noto per la capacità di rappresentare i suoi modelli in modo naturale e spontaneo. Dipinto intorno al 1777, il quadro in mostra ritrae la moglie del pittore, Margaret Burr, all'epoca ormai cinquantenne. Alla moglie, come alle figlie, Gainsborough dedica nel corso della vita numerosi ritratti: sono immagini dal carattere privato, dipinte con grande immediatezza. È la stessa naturalezza che torna anche nel volto dell'amico Johann Christian Bach (1775-1776 circa) nel ritratto esposto al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. La cifra stilistica di Gainsborough è tutta qui: riprende la psicologia sottile e l'eleganza nervosa dei ritratti di Antoon van Dick, ma con una naturalezza apparentemente spontanea. Stupisce, poi, la verosimiglianza raggiunta nella resa dei soggetti. L'iniziativa, a cura di Mark Gregory D'Apuzzo e Ilaria Negretti, è realizzata grazie alla collaborazione tra i Musei Civici d'Arte Antica del Settore Musei Civici Bologna e Arp Museum Bahnhof Rolandseck.



