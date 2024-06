Trovato il corpo dell'uomo sepolto da una frana nel Piacentino

È stato ritrovato nel tardo pomeriggio il corpo dell'uomo di 71 anni, della provincia di Bergamo, che risultava disperso dopo essere stato sepolto da una frana in Val d'Aveto, nell'Appennino Piacentino, zona colpita dal maltempo degli ultimi giorni.

L'uomo si trovava in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere, mentre stava lavorando con una motosega per rimuovere alcuni rami vicino alla sua seconda casa dove trascorre le vacanze, quando è stato travolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA