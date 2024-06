Musical, concerti e danza all'EuropAuditorium di Bologna

Parafrasando il film di Giuseppe Patroni Griffi, "Metti una sera a cena", il Teatro EuropAuditorium di Bologna presenta la nuova stagione 2024/25 con lo slogan "Metti una sera al Tea, che, secondo il direttore artistico Filippo Vernassa, celebra la bellezza e l'emozione di una serata a teatro: 24 spettacoli ai quali, come di consueto, se ne aggiungeranno altri, tutti all'insegna della musicalità, "Vera e propria dorsale della programmazione", dal musical alle commedie musicali, dai concerti alla danza classica per riconfermare i numeri della stagione appena conclusasi che ha registrato circa 116 mila spettatori.

Molto atteso è il nuovo Sherlock Holmes - Il Musical con protagonista Neri Marcorè: "Sono felicissimo di tornare nella città che mi ha accolto come universitario - ha detto l'attore in collegamento per la presentazione - è un lavoro che risale a tanti anni fa, bloccato dalla pandemia, che finalmente debutterà in autunno a Firenze e poi arriverà a Bologna. Siccome sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ho accettato con piacere di interpretare quello che è l'investigatore per antonomasia, un ruolo fighissimo".

II 2025 si aprirà poi col ritorno del celeberrimo Aggiungi un posto a tavolo di Garinei e Giovannini a 50 anni dal debutto. Il titolo è quello con cui il 5 aprile 1975 cominciava l'avventura teatrale di quella che allora era una sala dedicata esclusivamente ai congressi. Si prosegue con due musical firmati da Massimo Romeo Piparo, come West Side Story e Tootsie, tratto dal famoso film del 1982 con Dustin Hoffman. E poi Rocky - The Musical e i Tre Moschettieri - Opera Pop con Giò Di Tonno. Per il nono anno consecutivo torna anche la grande danza classica con Roberto Bolle, mentre i concerti porteranno in piazza della Costituzione Francesco Renga e Nek, Robert Plant (l'ex cantante dei Led Zeppelin), Diodato, Luciano Ligabue, il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, Samuele Bersani accompagnato dall'Ensemble Symphony Orchestra, Jack Savoretti, Fabio Concato, Massimo Ranieri. Molto attesi sono poi Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, e il Family show Super Tour.





