Fisco: 425 evasori totali scoperti in un anno e mezzo in E-R

Sono 425 gli evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, smascherati in Emilia-Romagna dalla Guardia di Finanza nell'ultimo anno e mezzo, molti dei quali operavano attraverso piattaforme di commercio elettronico. Sono state inoltre sequestrate criptovalute per quasi 11 milioni di euro, scoperte frodi legate a contributi pubblici indebitamente percepiti per circa 36 milioni, individuati quasi 4.000 lavoratori 'in nero' o irregolari.

Sono alcuni dei dati, diffusi in occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, relativi alle attività svolte nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 nella nostra regione. Sono stati eseguiti 61.182 interventi ispettivi e 5.517 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno 'a tutto campo' - spiegano le stesse Fiamme Gialle - a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. Nell'ambito del contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, i soggetti denunciati sono 1.879, di cui 36 tratti in arresto. I finanzieri hanno inoltre sequestrato beni, ritenuti profitto di reati fiscali, per un valore di 159 milioni di euro. Sono state avanzate 216 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.



