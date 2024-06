Esce 'Remember my name', nuovo album dei bolognesi Lovesick

Esce il 28 giugno su tutte le piattaforme digitali il nuovo album dei bolognesi Lovesick, 'Remember my name', registrato a Los Angeles e che, per gli addetti ai lavori, si inserisce tra le migliori novità della scena contemporanea internazionale country, rock'n'roll e western swing. L'album, grazie anche all'etichetta Dixiefrog Records, avrà una distribuzione per il mercato internazionale.

Nel videoclip sono presenti anche varie riprese di backstage che aiutano a comprendere il mood con il quale i Lovesick vivono i loro concerti, anche nel 'dietro le quinte'.

Il gruppo è composto da Paolo Roberto Pianezza (voce, chitarra elettrica e acustica, lap steel, resonator e chitarra Dobro), Francesca Alinovi (contrabbasso con l'aggiunta di un brush pad e armonie vocali) e Alessandro Cosentino (violino, batteria e armonie vocali). Hanno suonato come band di apertura per Ben Harper, Zucchero, Toquiño ed Edoardo Bennato e hanno suonato in importanti festival in tutta Europa, insieme a artisti come The Offspring, Social Distortion, Walter Trout, Fu Manchu, Ten Years After.

Il 2024 per i Lovesick è iniziato con la nomination agli Ameripolitan Music Awards 2024, una sorta di Oscar per la scena country internazionale, seguito da tour in club e festival negli Usa tra Connecticut, New York, California, Louisiana, Tennessee e New Jersey, e da altri concerti tra Francia, Svizzera e Italia. Il loro tour toccherà in luglio e agosto vari festival, tra cui il Comfort Festival di Ferrara, il Summer Jamboree di Senigallia e il Woodstock Beach Festival a Marina di Ravenna, con un paio di appuntamenti anche in Polonia e Slovenia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA