Un cane di piccola taglia è stato salvato a Modena dai vigili del fuoco dalle acque del Secchia in piena. E' stato avvistato nel letto del fiume in località Ponte alto da un pescatore. Il cane è stato recuperato con gommone e da tre operatori in assetto fluviale e consegnato all'addetto del canile comunale. È stato riscontrato un microchip e sarà riaffidato ai proprietari.



