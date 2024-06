Tour, 16 chilometri di nastro giallo sulle strade di Bologna

Si è conclusa la 'vestizione collettiva', l'opera pubblica e partecipata costituita da un lunghissimo nastro giallo lungo 16 chilometri, in vista dell'arrivo del Tour de France, atteso per domenica 30 giugno tra le strade cittadine.

L'iniziativa promossa dal Comune di Bologna, in collaborazione con Maap-Atelier d'Arte Pubblica, Salvaiciclisti Bologna, Fiab Bologna, Monte Sole Bike Group, Cantieri Meticci, ha visto la posa del nastro giallo da parte di tantissimi volontari che hanno intrecciato balconi e finestre, alberi e monumenti tra le vie attraversate dal Tour de France.

Una volta disinstallato, il tessuto verrà interamente riutilizzato nel corso della prossima edizione di Rivestiti!, il Festival della moda etica e delle economie sostenibili.

Sono stati anche selezionati i vincitori del bando concorsuale di idee rivolto a gruppi di cittadini e cittadine, comitati o associazioni che si sono impegnati nel valorizzare il percorso del Tour attraverso l'organizzazione di installazioni, grandi striscioni, coreografie, flash mob o altre opere creative con il fine di ravvivare il percorso, portando colore e passione in città.



