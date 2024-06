'Overdose d'Amore World Tour', Zucchero giovedì a Bologna

Dopo il debutto allo stadio Friuli di Udine, Zucchero sarà domani sera, giovedì, al Dall'Ara di Bologna con la seconda tappa di 'Overdose D'Amore World Tour', che ha debuttato a marzo alla Royal Albert Hall di Londra con tre date di grande successo. Prossime date il 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e il 4 allo Stadio San Siro di Milano. L'idea originaria di reimmaginare il celebre brano 'Overdose (D'Amore)', che quest'anno compie 35 anni dalla sua pubblicazione, è nata da Salmo e ha subito catturato l'attenzione e l'entusiasmo di Zucchero.

L'ultimo tour dell'artista emiliano nel 2023 ha visto riunirsi oltre un milione di spettatori sotto ai principali palchi italiani: i soli due appuntamenti alla Rcf Arena Campovolo a Reggio Emilia hanno totalizzato 60 mila presenze.

Nel corso degli spettacoli, il bluesman darà spazio ad una scaletta ricca di successi, dai grandi classici della carriera come 'Senza una donna', 'Diamante' e 'Miserere', a brani altrettanto celebri come 'Partigiano reggiano' e 'X colpa di chi?'. La setlist comprende una trentina di pezzi, tra cui l'inedito 'Amor che muovi il sole' e uno spazio dedicato alla band con 'Nutbush city limits', 'Jumpin' Jack Flash' e 'Honky Tonk Train blues'. Chiusura con 'Hey Man', dopo due ore e tre quarti di concerto.

Zucchero ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della sua carriera, di cui 8 milioni con l'album 'Oro, incenso & birra'. E' stato il primo artista occidentale ad esibirsi al Cremlino dopo la caduta del Muro di Berlino e l'unico italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel '94. Nel 1992 ha collaborato con Luciano Pavarotti per creare il gala di beneficenza 'Pavarotti & Friends'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA