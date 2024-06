Nasce contest di scrittura di cori da stadio, è rivolto a under 14

Arriva il primo contest per la scrittura di cori da stadio: si chiama 'Vinci per noi', è stato ideato dalla Fondazione Bottega Finzioni, in collaborazione con Fonoprint e Bologna Football Club 1909, ed è rivolto a ragazzi e ragazze under 14 di tutta Italia. I partecipanti dovranno comporre un coro da stadio, cioè un testo in versi, magari con una strofa e un ritornello, dedicato ai rossoblù e da adattare a una musica già nota.

Entro la mezzanotte del 30 settembre i partecipanti potranno inviare il proprio coro attraverso la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.bottegafinzioni.it, all'indirizzo vincipernoi@bottegafinzioni.it. Nella mail sarà necessario indicare la melodia sulla quale cantare il testo proposto e si potrà, ma non è obbligatorio, inviare dei brevi filmati con la registrazione del coro. Una volta ricevuti tutti i cori, Fondazione Bottega Finzioni valuterà gli aspetti relativi alla scrittura, Fonoprint quelli relativi all'impianto musicale delle composizioni, in questo supportati anche da una giuria in via di definizione composta da scrittori, musicisti e cantanti "di fede rossoblù", oltre che dallo stesso Bologna Football Club e dal Centro di Coordinamento Bologna Clubs.

Gli autori dei dieci migliori testi avranno la consulenza alla scrittura di Fondazione Bottega Finzioni e dei suoi autori, e i loro cori verranno registrati negli studi Fonoprint, con l'accompagnamento e la consulenza musicale della giovane band bolognese Disco Club Paradiso, concorrenti di X-Factor. Le bambine e i bambini vincitori potranno cantare e registrare il loro coro con amiche, amici e parenti; parteciperanno inoltre alla playlist diffusa sulle principali piattaforme, i cui proventi saranno devoluti all'iniziativa 'Sosteniamo le due torri', per il restauro di Garisenda e Asinelli.

"È un modo per far appassionare bambine, bambini e adolescenti alla scrittura in versi - spiega Michele Cogo, direttore di Fondazione Bottega Finzioni - Abbiamo pensato: magari scrivendo una canzone, o forse un tipo particolare di canzone, ad esempio i cori a sostegno della propria squadra del cuore, affinché li si possa magari un giorno cantare tutti insieme allo stadio".



