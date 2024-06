Bernardo Bertolucci inedito, ritrovato film La morte del maiale

Le ricerche condotte dalla Fondazione Bernardo Bertolucci e dalla Cineteca di Bologna hanno portato a un ritrovamento eccezionale: il film 'La morte del maiale', girato nel 1956 da un 15enne Bertolucci e rimasto inedito e sconosciuto fino a oggi. La scoperta verrà raccontata al festival 'Il Cinema Ritrovato', in corso a Bologna, venerdì 28 giugno, alle ore 16.45 al Cinema Modernissimo, da Valentina Ricciardelli e Fabien Gerard della Fondazione Bertolucci e Gian Luca Farinelli e Cecilia Cenciarelli della Cineteca di Bologna.

Un film, 'La morte del maiale', di cui non si aveva più traccia, se non in una memoria del critico Adriano Aprà: "Ho conosciuto Bernardo quando aveva 16 anni, nel 1957, in casa di Cesare Zavattini (amico di mio padre) dove, in compagnia del suo amico Romano Costa, ha proiettato due cortometraggi in 16mm: 'La teleferica', di finzione, e 'La morte del maiale', documentario.

Nonostante avessi solo quattro mesi più di lui, feci il critico: troppe inquadrature dal basso, nel primo, bene il secondo. Credo di essere uno dei pochissimi ad averli visti ma ne ho ancora memoria".

Il tema della morte del maiale tornerà a galla sia nel progetto mai realizzato 'I porci' (1965), sia in 'Novecento' e nella 'Tragedia di un uomo ridicolo'. Inoltre, il ricordo della fuga nella neve dell'animale inzuppato di sangue ha ispirato a suo modo la scena dell'assassinio della moglie del professor Quadri alla fine del 'Conformista'. Questo il ricordo dello stesso Bernardo Bertolucci: "Ho cercato, con la sequenza dell'uccisione del maiale (in 'Novecento'), di fare il remake di quel vecchio film in sedici millimetri".

Ma non si tratta dell'unico ritrovamento: proprio sul set di 'Novecento', la moglie di Bertolucci, Clare Peploe, girò diverse immagini, alcune delle quali si potranno vedere per la prima volta al 'Cinema Ritrovato', assieme a un filmato di famiglia, girato in vacanza, probabilmente a Forte dei Marmi, nei primi anni '60.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA