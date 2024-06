'Spaesaggi' musicali, ospiti Dargen D'Amico e Trilok Gurtu

Dargen D'Amico, Trilok Gurtu-Aly Keita, Enrico Pieranunzi, Mônica Salmaso Trio, Gabriele Mirabassi, Q-Arte String Quartet saranno tra i protagonisti di 'Spaesaggi Festival', in programma dall'11 al 21 luglio a Grizzana Morandi (Bologna). 'Spaesaggi', spiegano gli organizzatori, è l'unione della parola Paesaggio con Spaesamento, una ricerca di 'Spaesaggi' musicali attraverso concerti da tutte le culture anche in un luogo suggestivo e onirico come la Rocchetta Mattei.

Ad aprire il cartellone sarà Dargen D'Amico, rapper, cantautore e produttore, uno dei più eclettici rappresentanti della scena musicale italiana. Con dieci album all'attivo, ha rivoluzionato l'hip hop italiano fondendo rap e musica colta e nel suo tour estivo presenta il nuovo album 'Ciao America', una riflessione sul mondo attuale. Trilok Gurtu e Aly Keita, in concerto il 19, sono due maestri delle percussioni e rappresentano le antiche culture indiana e maliana. Enrico Pieranunzi (sabato 20) è uno dei musicisti più versatili della scena musicale europea: jazz e classica convivono fin dall'inizio nella sua particolare avventura sonora e nella sua ricca discografia. Monica Salmaso (17) è una delle più popolari testimonial della musica popolare brasiliana nel mondo, mentre Q-Arte (18) è un quartetto d'archi colombiano nominato per i Grammy Awards 2020: la formazione si concentra sulla ricerca e l'interpretazione della musica latinoamericana per quartetto d'archi. Non mancherà un concerto all'alba di domenica 21 luglio a Montovolo con Fabio Rinaudo: studioso e interprete della cornamusa, la sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, nord italiana, della Francia centrale, e alla musica antica.



