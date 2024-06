Biennale Donna verso la chiusura, il 26 una visita speciale

Si avvia alla conclusione la ventesima edizione della Biennale Donna, storica manifestazione promossa da Udi-Unione Donne in Italia di Ferrara, dedicata alla creatività femminile contemporanea. La mostra, 'Yours in Solidarity-Altre storie tra arte e parola', a Palazzo Bonacossi, si chiuderà il 30 giugno. Il 26, alle 16.30 e alle 17.30, le curatrici Sofia Gotti e Caterina Iaquinta accompagneranno il pubblico in una visita speciale alla scoperta delle opere delle protagoniste di questa edizione: Binta Diaw, Amelia Etlinger, Bracha L. Ettinger, Sara Leghissa, Muna Mussie e Nicoline van Harskamp. Il progetto espositivo ha affiancato ai lavori delle sei artiste internazionali un nucleo di materiali storici dell'Udi, come documenti d'archivio, pubblicazioni, stendardi e fotografie, che permettono di ripercorrere le principali tappe della Biennale Donna e di comprenderne la storia e l'evoluzione.

La visita guidata è gratuita e la prenotazione consigliata.





