Assessore E-R, anche quest'anno bilancio Asl in equilibrio

"Il servizio sanitario regionale per noi viene prima di ogni altra cosa. E, come abbiamo fatto negli ultimi quattro anni, anche per il 2024, con grande sforzo e determinazione, raggiungeremo l'equilibrio di bilancio". Lo dichiara Raffaele Donini, assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna, parlando dei bilanci preventivi delle aziende sanitarie locali che come ogni anno registrano un potenziale disavanzo di centinaia di milioni.

Un aspetto sottolineato nei giorni scorsi dalla consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini: "La quantificazione reale del disavanzo, però, non è di 700 milioni come indicato dalla consigliera Castaldini - replica Donini - ma di 322 milioni di euro poiché alle Asl devono ancora essere distribuiti oltre 400 milioni di euro di risorse straordinarie per la premialità del fondo nazionale sanitario, il payback farmaceutico 2023 ed i 225 milioni di euro nelle disponibilità della Gestione sanitaria accentrata, della Regione Emilia-Romagna. Come tutti gli anni dal 2020 ad oggi, si produrrà ogni sforzo per chiudere in pareggio il Bilancio della Sanità regionale, attraverso l'impiego di fondi straordinari non ancora erogati dallo Stato, basti pensare al rimborso delle spese sostenute dalla Sanità per far fronte all'emergenza alluvione 2023 ed al fondo del pay back dispositivi medici".

Donini poi chiama in causa l'esecutivo nazionale: "Lo sosteniamo da tempo, i tagli governativi alla Sanità e la mancata equità della spesa sanitaria nazionale comportano da parte di molte regioni in Italia sempre più difficoltà in ordine alla sostenibilità finanziaria del Sistema sanitario pubblico e universalistico".



